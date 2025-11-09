На Западе объяснили приостановку поставок американского оружия Украине Axios: отправка оружия на Украину приостановлена из-за шатдауна в США

Поставки вооружений Украине и союзникам США по НАТО временно приостановлены из-за прекращения работы американских правительственных учреждений, сообщает издание Axios. В публикации указывается, что отложена передача военной техники и вооружений общей стоимостью свыше $5 млрд (404,4 млрд рублей).

Отправки американского оружия на сумму более $5 млрд для поддержки союзников по Североатлантическому альянсу и Украины отложены из-за приостановки работы правительства, — говорится в публикации.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить украинской стороне крылатые ракеты Tomahawk из-за негативной оценки действующего руководства страны. По его версии, другими факторами могли стать убежденность американского лидера в отсутствии связи украинского конфликта с интересами Соединенных Штатов либо намерение достичь договоренностей с РФ.

Кроме того, американское издание The Hill пишет о правильности решения президента США отказать Украине в передаче дальнобойных ракетных комплексов Tomahawk. Издание утверждает, что данный шаг позволил главе Белого дома предотвратить потенциальное обострение военного противостояния.