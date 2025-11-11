Надвигаются морозы, мокрый снег, минус 5: погода в Москве до конца недели

Рекордно теплая осень 2025 года заканчивается. Какая погода пришла в Москву к 11 ноября, когда начнется похолодание, выпадет ли снег и установятся ли морозы?

Какая погода пришла в Москву к 11 ноября

Метеоролог Татьяна Позднякова подвела итоги погоды в Москве за первые 10 дней ноября.

«Средняя суточная температура воздуха составила плюс 7 градусов, что выше нормы на 5,7 градуса. Она вошла в число трех самых теплых [дней], рекордсменом по теплу остается первая декада ноября 2013 года со средней температурой 8,0 градуса. Температура не опускалась ниже нуля, и самой прохладной была ночь 10 ноября. Осадков в Москве выпало всего 7,3 мм, или 14% от месячной нормы», — сообщила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус напомнил, что Москва остается в зоне теплого циклона.

«[11 ноября] он сохранит погоду облачной, местами отметится слабыми осадками, преимущественно в виде мороси, и ограничит приток солнечного тепла. Показания термометров ожидаются на 2–3 градуса выше средних многолетних значений. Температура воздуха — плюс 4–6 градусов, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление немного выше нормы. В среду небольшие дожди, ночью плюс 2–4, днем плюс 4–6», — пишет Леус в своем Telegram-канале.

Сколько градусов будет в Москве, прогноз осадков

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что до конца рабочей недели погода в столице останется теплой: плюс 5–7 градусов днем, плюс 3–4 ночью. В субботу погода резко поменяется: ожидаются дождь со снегом и резкое похолодание, которое усилится к воскресенью. Выпадет до 5,5 мм смешанных осадков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В выходные в Москве и области подморозит. Этот будет первый легкий морозец в текущем ноябре. В ночь на субботу, 15 ноября, столица окажется в теплом секторе циклона, а днем попадет в его тыл, и температура начнет понижаться. Будет мокрый снег или дождь с мокрым снегом. В воскресенье, в гребне антициклона, при небольшой облачности морозец по области может окрепнуть до минус 5 градусов», — прогнозирует Позднякова.

Специалисты Foreca прогнозируют после заморозков новое сильное потепление до плюс 9 градусов при сильном дожде.

Какая погода в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Леус отмечает, что в ночь на 11 ноября морозы остановились в шаге от Петербурга: холодом оказался охвачен северо-восток Ленобласти, где подморозило до минус 8 градусов. При этом в Санкт-Петербурге температура не опустилась ниже нуля.

В своем Telegram-канале Леус прогнозирует, что на погоду в Санкт-Петербурге повлияет скандинавский антициклон.

«Надвигаясь с севера, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений, прекратит дожди и принесет порцию относительно холодного воздуха. Температура воздуха — плюс 4–6 градусов, в Ленинградской области — плюс 1–6. Атмосферное давление будет слабо расти. В среду местами небольшие дожди, ночью плюс 4–6, днем плюс 6–8», — указал синоптик.

Foreca прогнозирует устойчивое похолодание в Санкт-Петербурге. В субботу при ясной погоде подморозит до минус 1 градуса; в дальнейшем температура будет медленно снижаться ниже нуля.

