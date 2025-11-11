Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:53

Надвигаются морозы, мокрый снег, минус 5: погода в Москве до конца недели

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рекордно теплая осень 2025 года заканчивается. Какая погода пришла в Москву к 11 ноября, когда начнется похолодание, выпадет ли снег и установятся ли морозы?

Какая погода пришла в Москву к 11 ноября

Метеоролог Татьяна Позднякова подвела итоги погоды в Москве за первые 10 дней ноября.

«Средняя суточная температура воздуха составила плюс 7 градусов, что выше нормы на 5,7 градуса. Она вошла в число трех самых теплых [дней], рекордсменом по теплу остается первая декада ноября 2013 года со средней температурой 8,0 градуса. Температура не опускалась ниже нуля, и самой прохладной была ночь 10 ноября. Осадков в Москве выпало всего 7,3 мм, или 14% от месячной нормы», — сообщила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус напомнил, что Москва остается в зоне теплого циклона.

«[11 ноября] он сохранит погоду облачной, местами отметится слабыми осадками, преимущественно в виде мороси, и ограничит приток солнечного тепла. Показания термометров ожидаются на 2–3 градуса выше средних многолетних значений. Температура воздуха — плюс 4–6 градусов, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление немного выше нормы. В среду небольшие дожди, ночью плюс 2–4, днем плюс 4–6», — пишет Леус в своем Telegram-канале.

Сколько градусов будет в Москве, прогноз осадков

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что до конца рабочей недели погода в столице останется теплой: плюс 5–7 градусов днем, плюс 3–4 ночью. В субботу погода резко поменяется: ожидаются дождь со снегом и резкое похолодание, которое усилится к воскресенью. Выпадет до 5,5 мм смешанных осадков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В выходные в Москве и области подморозит. Этот будет первый легкий морозец в текущем ноябре. В ночь на субботу, 15 ноября, столица окажется в теплом секторе циклона, а днем попадет в его тыл, и температура начнет понижаться. Будет мокрый снег или дождь с мокрым снегом. В воскресенье, в гребне антициклона, при небольшой облачности морозец по области может окрепнуть до минус 5 градусов», — прогнозирует Позднякова.

Специалисты Foreca прогнозируют после заморозков новое сильное потепление до плюс 9 градусов при сильном дожде.

Какая погода в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Леус отмечает, что в ночь на 11 ноября морозы остановились в шаге от Петербурга: холодом оказался охвачен северо-восток Ленобласти, где подморозило до минус 8 градусов. При этом в Санкт-Петербурге температура не опустилась ниже нуля.

В своем Telegram-канале Леус прогнозирует, что на погоду в Санкт-Петербурге повлияет скандинавский антициклон.

«Надвигаясь с севера, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений, прекратит дожди и принесет порцию относительно холодного воздуха. Температура воздуха — плюс 4–6 градусов, в Ленинградской области — плюс 1–6. Атмосферное давление будет слабо расти. В среду местами небольшие дожди, ночью плюс 4–6, днем плюс 6–8», — указал синоптик.

Foreca прогнозирует устойчивое похолодание в Санкт-Петербурге. В субботу при ясной погоде подморозит до минус 1 градуса; в дальнейшем температура будет медленно снижаться ниже нуля.

Читайте также:

Автомобильная зима наступает! Прогноз погоды в Москве на неделю, когда снег

Погодный коллапс на Камчатке: людей просят не покидать дома, что известно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 ноября: где сбои в России

Москва
прогнозы погоды
новости
заморозки
Санкт-Петербург
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины
Россияне бросились скупать валюту и ставить рекорды
В Европе сообщили о риске не успеть помочь Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.