Стало известно, когда Трамп может посетить Китай Трамп заявил, что может отправиться с визитом в Китай в начале 2026 года

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о планируемом визите в Китай, который состоится в начале 2026 года. По его словам, детали поездки уже почти согласованы. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом, — прокомментировал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что отношения с Китаем по вопросу Тайваня останутся стабильными. Республиканец выразил уверенность, что Китай не заинтересован в эскалации конфликта, а США, как самая мощная военная держава, способны эффективно отстаивать свои интересы. Он также отметил перспективы конструктивного диалога с Си Цзиньпином.

До этого пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг призыв Трампа к прекращению закупок российской нефти, подчеркнув, что Китай категорически против любого внешнего давления и принуждения. Дипломат отметил поддержку уважительного подхода к сотрудничеству с Россией и заявил, что международное взаимодействие, включая партнерство между Китаем и Россией, строится на международном праве и является законным.