План Сырского по перестройке украинской армии дал серьезный сбой Корпусная реформа Сырского привела к организационным проблемам в ВСУ

Корпусная реформа, инициированная главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, не принесла ожидаемых результатов, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, прежние оперативные группировки украинских войск были заменены на четыре армейские группы: «Запад», «Север», «Восток» и «Юг».

Таким образом, реформа Сырского по армейским корпусам не работает. На деле получается полный раздрай, — сказано в сообщении.

Помимо этого, создана отдельная группа «Курск», отвечающая за Сумскую область и включающая подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса. В зоне ответственности российской группировки «Север» сейчас действуют три из пяти новых формирований ВСУ.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что система управления в украинской армии стала еще более разрозненной и теперь в значительной степени зависит от личных решений Сырского. Она обратила внимание на то, что он физически не может уследить за всем.

До этого военный эксперт Сергей Полетаев заявил, что решение Сырского перебросить боевые резервы из-под Купянска и Красноармейска для сдерживания наступления российских войск под Добропольем провалилось. Он подчеркнул, что российские войска смогли упрочить свои позиции и усилить группировку.