11 ноября 2025 в 10:42

В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте

FT: Киев столкнулся с дефицитом солдат на фронте из-за проблем с мобилизацией

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, в связи с этим на некоторых участках фронта совсем нет военных, передает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам одного из них, каждый километр линии фронта в среднем охраняют до семи пехотинцев.

Значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части, — отметил источник.

До этого сообщалось, что группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались, что их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.

дезертиры
ВСУ
проблемы
фронт
