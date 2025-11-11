Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:21

В Госдуме назвали реальную цель создания ЕС нового разведоргана

Депутат Чепа: руководство новым разведорганом ЕС станет понижением фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/EVENTPRESS Jeremy Knowles/Global Look Press

Назначение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен руководителем нового разведоргана Евросоюза станет для нее понижением в должности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, создание очередного европейского ведомства никак не повлияет на Россию.

Руководство новым разведорганом — это все-таки понижение для фон дер Ляйен. Созданием такого ведомства, видимо, ищут ей место. Фон дер Ляйен сегодня пользуется большой непопулярностью в Европе, во многих странах. И понятно, что в какой-то мере она потеряет свое кресло, тем более, как только решится вопрос по Украине, ее точно обвинят во многих проблемах, она будет крайней. ЕС и так собирает разведданные, и от создания нового ведомства вряд ли что-то изменится. Нам это несет малую угрозу, — высказался Чепа.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия хочет создать новую разведывательную структуру для более глубокого анализа данных от национальных спецслужб. Ее возглавит фон дер Ляйен. Идея находится на стадии обсуждения, и конкретные сроки реализации не определены.

