В Европе оценили возможность отправки войск на Украину

Европейские страны не намерены направлять свои войска на Украину, заявил в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Глена Дизена британский дипломат Ян Прауд. По его словам, у большинства государств ЕС просто нет для этого достаточных ресурсов, и единственный способ урегулировать конфликт — это прекратить боевые действия и заключить мирное соглашение с Россией.

Поляки не отправят свои войска, хотя у них одна из крупнейших армий в ЕС и они тратят более четырех процентов ВВП на оборону. Ведь у прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по 10 000 человек, то нам бы повезло. В прошлом мы отказывались даже от этого. Остается Германия. У которой тоже есть свои экономические проблемы. Так что другого реального источника нет, — сказал Прауд.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что Париж может развернуть на Украине группировку из двух тысяч солдат, так как хочет удержать территории, в которых заинтересованы французские компании. По ее мнению, Париж и Лондон даже могли разделить сферы влияния в южных украинских регионах