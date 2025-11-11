Названо число госпитализированных россиян после ДТП с автобусом в Египте

Пятеро россиян, пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Египте, пока остаются в больницах в Рас-Гарибе, пишет ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ в Хургаде. В учреждении также подтвердили гибель российской туристки.

В официальном Telegram-канале Генконсульства уточнили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Сообщается, что часть туристов готовится к отправке обратно в отели Хургады. На месте работают представители туристических компаний.

Ранее сообщалось, что не менее 27 российских туристов пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Египте. Всего ранены 36 пассажиров. При этом два человека не выжили. Смертельная авария произошла в провинции Красное море.

До этого появилась информация о гибели российской туристки. Второй жертвой ДТП стал водитель, еще 39 человек получили травмы. Среди пострадавших числятся 27 россиян, двое граждан Литвы, семеро финнов и трое местных жителей. Туристический автобус направлялся из Аль-Гардафы в Каир на экскурсию.