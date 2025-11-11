Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте

Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте Cairo 24: россиянка погибла в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

Гражданка РФ погибла в аварии с участием автобуса и грузовика в Египте, сообщает портал Cairo 24. Трагедия произошла в провинции Красное Море во вторник, 11 ноября. Вторым погибшим оказался водитель.

Стало известно, что 27 россиян пострадали в ДТП в Египте. Предварительно, также повреждения получили двое граждан Литвы, семеро финнов и трое местных жителей. Всего сообщается о двух погибших и 39 пострадавших, которых доставили в больницу. На месте происшествия работают спецслужбы.

Туристический автобус ехал из Аль-Гардафы на экскурсию. Участники планировали посетить археологические и популярные среди отдыхающих районы в ходе тура по Каиру.

Ранее появилось фото с места ДТП с российскими туристами в Египте. По данным источника, травмы получили 38 граждан РФ. На кадре видно, как транспортное средство раскурочено в результате столкновения с грузовиком.

В Самарской области до этого погиб мужчина при столкновении поезда с легковым автомобилем. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что ДТП произошло на переезде между станциями Водинская и Старосемейкино.