Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 10:47

Обнародован снимок с места ДТП с российскими туристами в Египте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обнародована фотография с места ДТП с российскими туристами в Египте. По последним данным, травмы получили 37 граждан РФ. На снимке видно, что транспортное средство буквально раскурочено. По предварительным данным, произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Всего, по данным газеты Al Masry Al Youm, ранены 36 пассажиров, при этом два человека погибли — водитель и пассажир. ДТП случилось в провинции Красное Море. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Ранее в Туруханском районе Красноярского края 42-летний мужчина управлял снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели его четырехлетнего сына. Мальчик умер в больнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого появилась информация, что в России в 2025 году на 30% увеличилось число смертельных ДТП по вине 14–16-летних участников дорожного движения. Количество аварий, совершенных детьми до 10 лет, выросло на 20%. Несовершеннолетние россияне все чаще попадают в аварии на питбайках. Регистрация в ГАИ на этот спортивный инвентарь не требуется.

ДТП
Египет
происшествия
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Роза Сябитова снова стала бабушкой
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.