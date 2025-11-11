Обнародован снимок с места ДТП с российскими туристами в Египте

Обнародована фотография с места ДТП с российскими туристами в Египте. По последним данным, травмы получили 37 граждан РФ. На снимке видно, что транспортное средство буквально раскурочено. По предварительным данным, произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Всего, по данным газеты Al Masry Al Youm, ранены 36 пассажиров, при этом два человека погибли — водитель и пассажир. ДТП случилось в провинции Красное Море. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Ранее в Туруханском районе Красноярского края 42-летний мужчина управлял снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели его четырехлетнего сына. Мальчик умер в больнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого появилась информация, что в России в 2025 году на 30% увеличилось число смертельных ДТП по вине 14–16-летних участников дорожного движения. Количество аварий, совершенных детьми до 10 лет, выросло на 20%. Несовершеннолетние россияне все чаще попадают в аварии на питбайках. Регистрация в ГАИ на этот спортивный инвентарь не требуется.