Экономист предсказал, на сколько вырастет госдолг США Экономист Зайнуллин: госдолг США превысит $40 трлн

Госдолг США превысит $40 трлн из-за шатдауна, рассказал «Финансам Mail» доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Он отметил, что шатдаун затронул уже более миллиона госслужащих.

Текущий шатдаун в США является рекордным, потому что продолжается уже более месяца и затрагивает практически полтора миллиона государственных служащих в США. По разным данным, убытки от шатдауна достигают $2 млрд, — рассказал Зайнуллин.

Экономист отметил, что уход госслужащих может парализовать инфраструктуру страны. По его словам, проблемы также могут затронуть социальное обеспечение и страхование.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют занять $569 млрд (46 трлн рублей) в четвертом квартале 2025 года. Согласно официальному прогнозу, в первом квартале 2026 года объем новых заимствований достигнет $578 млрд.