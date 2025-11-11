Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта

Художника-концептуалиста Булатова кремируют и похоронят в Москве

Художника-концептуалиста Эрика Булатова кремируют после церемонии прощания, которая пройдет в Париже в пятницу, 14 ноября, сообщил его друг, искусствовед Сергей Попов. По его словам, которые приводит РИА Новости, похороны ожидаются в Москве.

Наталия, супруга художника, приняла решение хоронить Эрика в Москве. Он будет кремирован в тот же день в Париже, — отметил он.

Булатов умер в воскресенье, 9 ноября, в возрасте 92 лет. Он был известен как художник-концептуалист, скульптор и фотограф. Также Булатов был почетным членом Российской академии художеств.

Также поэт Гершон Трестман сообщил, что художник Саша Окунь умер на 77-м году жизни. Он назвал советского и израильского деятеля искусства человеком огромного таланта и своим близким другом.

Ранее директор Театра имени Евгения Вахтангова заслуженный деятель искусств России Кирилл Крок сообщил о проведении церемонии прощания с народным артистом страны Владимиром Симоновым в стенах данного культурного заведения. Конкретные дата и время памятного мероприятия будут объявлены дополнительно.