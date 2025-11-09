Умер художник-концептуалист Булатов

Советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС. Он был известен, как художник-концептуалист, скульптор и фотограф.

Эрика Владимировича действительно не стало, — сообщили в пресс-службе РАХ.

Булатов известен своими работами, сочетающими фигуративное изображение и текст. В советское время он был успешным иллюстратором детских книг. С 1989 года он жил в Нью-Йорке, а с 1992 — работал в Париже, при этом охотно реализовывал проекты в России.

В 2020 году в Выксе по его эскизу создали крупный мурал. В 2023 году в Нижнем Новгороде в Пакгаузах прошла выставка мастера, приуроченная к его 90-летию, а в 2024 — выставка в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Его картина «Слава КПСС» (1975), проданная в 2008 за $2,1 млн (170 млн рублей) долгое время возглавляла список самых дорогих произведений живущих российских художников.