09 ноября 2025 в 13:46

Умер художник-концептуалист Булатов

На 93-м году жизни скончался художник Эрик Булатов

Художник Эрик Булатов на открытии своей выставки в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко» Художник Эрик Булатов на открытии своей выставки в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко» Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщает ТАСС. Он был известен, как художник-концептуалист, скульптор и фотограф.

Эрика Владимировича действительно не стало, — сообщили в пресс-службе РАХ.

Булатов известен своими работами, сочетающими фигуративное изображение и текст. В советское время он был успешным иллюстратором детских книг. С 1989 года он жил в Нью-Йорке, а с 1992 — работал в Париже, при этом охотно реализовывал проекты в России.

В 2020 году в Выксе по его эскизу создали крупный мурал. В 2023 году в Нижнем Новгороде в Пакгаузах прошла выставка мастера, приуроченная к его 90-летию, а в 2024 — выставка в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Его картина «Слава КПСС» (1975), проданная в 2008 за $2,1 млн (170 млн рублей) долгое время возглавляла список самых дорогих произведений живущих российских художников.

До этого в Швеции на 71-м году жизни умер актер и музыкант Бьерн Андресен. После съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссера Лучано Висконти его провозгласили «самым красивым мальчиком ХХ века». В одном из интервью артист признался, что очень тяжело переносил в подростковом возрасте тот факт, что весь мир считал его секс-символом.

