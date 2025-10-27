Умер «самый красивый мальчик ХХ столетия»

На 71-м году жизни в Швеции умер актер и музыкант Бьерн Андресен, сообщает газета Dagens Nyheter. После съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссера Лукино Висконти его провозгласили «самым красивым мальчиком ХХ века».

Андресен родился в 1955 году. В 1971 году он получил главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции», где он сыграл мальчика Тадзио. После этой картины он стал знаменит на весь мир.

О смерти актера сообщил режиссер Кристиан Петри, снявший документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире» об актере вместе с Кристиной Линдстрем. В интервью перед премьерой Андресен признался, что очень тяжело переносил в подростковом возрасте тот факт, что весь мир считал его секс-символом.

Висконти вел себя как грабитель-капиталист, не колеблясь использовать подростка, чтобы продать свой фильм. Если бы я сегодня увидел, как с кем-то обращаются так же, как со мной, я бы что-то предпринял, — подчеркнул актер.

За него самого заступиться было некому. Он был сиротой и жил с бабушкой, которая была одержима его экранной славой. Позже, получив известность, Андресен впал в депрессию и пристрастился к алкоголю.

