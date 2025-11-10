Умер художник Саша Окунь

Художник Саша Окунь умер на 77-м году жизни, сообщил поэт Гершон Трестман на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он назвал советского и израильского деятеля искусства человеком огромного таланта и своим близким другом.

Ушел в вечность мой близкий друг, огромного таланта художник и писатель Саша Окунь. Господь себе не изменяет, всегда забирает лучших! Память и благословение! — отметил Трестман.

Окунь родился в 1949 году в Ленинграде, учился в ЛВХПУ им. Мухиной на факультете промышленного дизайна. В 1970-х он был участником группы «Алеф» и ленинградского художественного андеграунда.

В 1979 году Окунь репатриировался в Израиль, где продолжил выставочную деятельность. Его работы экспонировались в США, включая музеи в Вашингтоне, Беркли и Лос-Анджелесе.

