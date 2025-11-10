Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 13:52

Умер художник Саша Окунь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Художник Саша Окунь умер на 77-м году жизни, сообщил поэт Гершон Трестман на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он назвал советского и израильского деятеля искусства человеком огромного таланта и своим близким другом.

Ушел в вечность мой близкий друг, огромного таланта художник и писатель Саша Окунь. Господь себе не изменяет, всегда забирает лучших! Память и благословение! — отметил Трестман.

Окунь родился в 1949 году в Ленинграде, учился в ЛВХПУ им. Мухиной на факультете промышленного дизайна. В 1970-х он был участником группы «Алеф» и ленинградского художественного андеграунда.

В 1979 году Окунь репатриировался в Израиль, где продолжил выставочную деятельность. Его работы экспонировались в США, включая музеи в Вашингтоне, Беркли и Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно о смерти художника почетного члена Российской академии художеств Эрика Булатова. Он скончался в возрасте 92 лет. Булатов был известен как художник-концептуалист, скульптор и фотограф. Из-за цензуры в СССР картины не выставлялись официально, но уже в конце 1980-х его персональные выставки проходили за рубежом.

художники
смерти
поэты
искусство
