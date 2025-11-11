Почти 20 грузовых вагонов сошли с рельсов в российском городе

Почти 20 грузовых вагонов сошли с рельсов в российском городе Не менее 19 грузовых вагонов сошли с рельсов в Челябинске

Не менее 19 грузовых вагонов с металлопрокатом сошли с рельсов на перегоне станции Кольцевая — Металлургическая в Челябинске, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале. По данным ведомства, никто не пострадал.

Произошел сход 19 вагонов, груженных металлопрокатом, следовавших в составе грузового поезда, — говорится в сообщении.

Как отметила прокуратура, ЧП не повлияло на общее движение поездов. Ведомство организовало проверку по факту схода вагонов.

Ранее на станции Волховстрой-1 в Ленинградской области тепловоз с полувагоном сошли с рельсов во время подготовки к маневровым работам. В результате происшествия никто не пострадал. Представители ведомства уточнили, что установленный график движения поездов не изменился.

До этого пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске. В Северо-Западной транспортной прокуратуре уточнили, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано, в движении поездов не произошло задержек. В результате аварии на путях никто не пострадал.