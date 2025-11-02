Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 09:17

Сразу пять вагонов сошли с рельсов в Мурманске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сход пяти вагонов с рельсов произошел на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Там уточнили, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В результате аварии на путях никто не пострадал.

По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено, — заявили в прокуратуре.

Ранее в деревне Метерен в 70 километрах от Амстердама высокоскоростной поезд столкнулся с грузовым автомобилем. В результате травмы получили пять человек, находившиеся в грузовике. Фура была разорвана на части.

До этого на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошло задымление. По словам очевидцев, они почувствовали запах гари, а дым тянулся до перехода на станцию Большой кольцевой линии. На опубликованных кадрах видно, что поезд стоит на месте в тоннеле и не двигается.

Мурманск
Мурманская область
поезда
железные дороги
