Сразу пять вагонов сошли с рельсов в Мурманске

Сход пяти вагонов с рельсов произошел на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Там уточнили, что разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В результате аварии на путях никто не пострадал.

По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено, — заявили в прокуратуре.

