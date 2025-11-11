Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 12:03

Челябинский депутат может лишиться квартиры

Челябинский суд может отобрать квартиру у подозреваемого в коррупции депутата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд может отобрать московскую квартиру о депутата городской думы Челябинска Александра Галкина, что следует из материалов суда. Депутата и его супругу ждет разбирательство, в ходе которого суд может обратить в пользу государства их недвижимость.

Поводом для претензий, по словам Галкина, послужила проверка декларации о доходах. Надзорное ведомство усомнилось в чистоте сделки по приобретению жилья в Москве. Депутат утверждает, что квартира была приобретена в рамках семейной ипотеки и частично за счет займов, полученных от частных лиц. Однако вопросы у прокуратуры возникли не к нему самому, а к законности происхождения средств у тех, кто давал ему деньги в долг.

В комментарии URA.RU Галкин уточнил, что занял средства у своего родного брата. По его словам, тот в период проверки находился на выполнении боевых задач СВО и не смог представить все необходимые документы. Прокуратура, однако, истолковала это обстоятельство не в пользу челябинского депутата и теперь его обвиняют в коррупции.

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть вопрос о лишении депутатской неприкосновенности парламентария от «Единой России» Анатолия Вороновского. Он подозревается правоохранительными органами во взяточничестве. По информации комитета по вопросам контроля за доходами парламентариев, мандатным вопросам и этике, парламентарий готов сотрудничать со следствием.

Челябинская область
Москва
депутаты
суды
квартиры
