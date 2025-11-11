Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:13

В США заявили о фуроре от российского истребителя Су-57

TWZ: Россия намерена произвести фурор на демонстрации истребителя Су-57 в Дубае

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия намерена произвести фурор во время демонстрации истребителя пятого поколения Су-57 (Felon) в ходе 19-го Международного авиасалона Dubai Airshow, который пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, пишет американское издание TWZ. По его информации, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает привлечь таким образом новых покупателей для этих самолетов.

ОАК явно стремится произвести фурор своим самолетом Felon на Дубайском авиасалоне, где, похоже, запланированный полет Су-57 продемонстрирует высокую маневренность в сочетании с мощным ракетным вооружением — распространенная тактика продаж многоцелевых истребителей, — говорится в материале.

Обозреватели также не исключили, что ранее засекреченные аспекты конструкции Су-57 будут раскрыты более подробно, потому что ОАК наращивает кампанию по привлечению потенциальных покупателей. Появление истребителя на авиашоу в Дубае, полагают авторы, призвано привлечь внимание, в первую очередь, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что Россия планирует продемонстрировать более 850 экспонатов продукции военного назначения, в том числе свыше 110 реальных образцов, на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. В числе ключевых экспонатов — беспилотные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30», зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», а также авиационный двигатель «Изделие 177С».

США
оценки
истребители
Су-57
авиашоу
