11 ноября 2025 в 13:07

Фонд «Загадка Усольцевых» будет выпускать мерч

Бизнесмен Аронов: фонд «Загадка Усольцевых» будет выпускать атрибутику

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Фонд «Загадка Усольцевых» планирует запустить выпуск фирменной продукции, рассказал NEWS.ru один из учредителей организации, президент Первой Патентной компании, бизнесмен Анатолий Аронов. По его словам, это могут быть рюкзаки для походов. Он отметил, что они будут оборудованы навигатором.

Фонд «Загадка Усольцевых» будет выпускать специальную атрибутику — футболки, бейсболки, походные рюкзаки с встроенным GPS-трэкером, чтобы можно было не потеряться в лесу, — заявил он.

По словам Аронова, выручка от продаж будет направлена на развитие деятельности фонда. В следующем году может состояться экспедиция к горе Буратинка в Красноярском крае, где пропала семья, подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что в России появился фонд «Загадка Усольцевых», который будет заниматься исследованием необъяснимых явлений. Уже сейчас в него могут вступить все желающие любители тайн и загадок. В конце декабря запланирован первый съезд фонда.

По мнению учредителей новой компании, с семьей в тайге произошел несчастный случай: для прогулки они выбрали маршрут, требующий тщательной подготовки.

