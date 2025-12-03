Раскрыто, где можно заработать 400 тыс. рублей

Некоторые компании, занимающиеся поиском дикоросов в лесу, ищут сборщиков, рассказал NEWS.ru карьерный эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, таким образом можно заработать до 400 тыс. рублей в месяц. Он отметил, что найти такую вакансию можно на любом сайте с объявлениями о работе.

Сборщик дикоросов в лесу может заработать до 400 тыс. Есть компании, которые занимаются сбором ягод, кедровых орехов и даже травы. Вы приезжаете к ним, они определяют территорию, где вы будете работать. И вам делают расчет по завершении сезона. Найти подобную вакансию можно, заглянув на любой сайт по поиску работы, — рассказал Валинуров.

По его словам, все зависит от выработки: компании платят за килограммы, а не за время. Сборщик овощей и фруктов в теплице может получать до 150 тыс. в месяц. При этом жилье и питание рабочим предоставляют бесплатно.

Но уровень оклада, конечно, зависит от региона, — прокомментировал карьерный эксперт.

