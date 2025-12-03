Стали известны профессии с самыми высокими зарплатами HR-эксперт Валинуров: больше всего зарабатывают бурильщики и токари

Представители некоторых рабочих специальностей в России могут получать до полумиллиона рублей, заявил в беседе с NEWS.ru карьерный эксперт Ильгиз Валинуров. По его словам, среди них бурильщики, токари и сварщики. Он отметил, что эти вакансии очень востребованны.

Самая высокооплачиваемая среди рабочих профессий — бурильщик. Люди этой специальности могут рассчитывать на 500 тыс. рублей в месяц. На втором месте в списке востребованных и высокооплачиваемых профессий находятся опытные токари и агрономы. Они могут получать до 300 тыс. рублей в месяц. Неплохие деньги платят сварщикам, — отметил Валинуров.

По его словам, это связано с развитием российской промышленности, активным строительством дорог. Наиболее высокие зарплаты в настоящее время предлагают на Дальнем Востоке, где сейчас идет активное строительство недвижимости и газопроводов.

Если вы хотите оставаться в рабочей специальности и увеличить свой доход, следите за вакансиями в тех регионах, куда государство направляет ресурсы и инвестиции. Например, там, где идет строительство и прокладка новых дорог, — продолжил Валинуров.

Ранее сообщалось, что сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс., агенту по недвижимости — 181 тыс. Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам, уборщикам, воспитателям, учителям и охранникам.