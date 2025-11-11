В фонде «Загадка Усольцевых» раскрыли, куда могла пропасть семья

Пропавшая семья Усольцевых могла заблудиться в сибирской тайге, предположил в беседе с NEWS.ru один из учредителей фонда «Загадка Усольцевых», член Союза журналистов России, президент Ассоциации «Протоистория» Николай Субботин. По его словам, семья отправилась по сложному маршруту, требующему тщательной подготовки.

В случае с пропажей Усольцевых загадки никакой нет. Все случившееся — это совокупность двух факторов. Первый — природный. Сначала погода была хорошая, а потом в середине дня резко упала температура, пошел снег и ветер. На половине маршрута следовало разворачиваться и идти обратно. Второй фактор — слабая подготовленность семьи. Они пошли по очень сложному, особенно для ребенка и женщины, маршруту, — предположил Субботин.

По его словам, в таких условиях даже подготовленный человек будет испытывать трудности. Он заметил, что люди часто пропадают в лесу, но мистические причины исчезновения можно встретить крайне редко.

Ранее сообщалось, что место в сибирской тайге, где пропала семья, окутано множеством тайн и поверий. Для многих людей эта местность является местом силы. Существуют поверья, что раньше в этой местности жила таинственная цивилизация.