Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:30

В фонде «Загадка Усольцевых» раскрыли, куда могла пропасть семья

Учредитель фонда «Загадка Усольцевых» Субботин: семья могла погибнуть в тайге

Район, где пропали Усольцевы Район, где пропали Усольцевы Фото: t.me/krksledkom*

Пропавшая семья Усольцевых могла заблудиться в сибирской тайге, предположил в беседе с NEWS.ru один из учредителей фонда «Загадка Усольцевых», член Союза журналистов России, президент Ассоциации «Протоистория» Николай Субботин. По его словам, семья отправилась по сложному маршруту, требующему тщательной подготовки.

В случае с пропажей Усольцевых загадки никакой нет. Все случившееся — это совокупность двух факторов. Первый — природный. Сначала погода была хорошая, а потом в середине дня резко упала температура, пошел снег и ветер. На половине маршрута следовало разворачиваться и идти обратно. Второй фактор — слабая подготовленность семьи. Они пошли по очень сложному, особенно для ребенка и женщины, маршруту, — предположил Субботин.

По его словам, в таких условиях даже подготовленный человек будет испытывать трудности. Он заметил, что люди часто пропадают в лесу, но мистические причины исчезновения можно встретить крайне редко.

Ранее сообщалось, что место в сибирской тайге, где пропала семья, окутано множеством тайн и поверий. Для многих людей эта местность является местом силы. Существуют поверья, что раньше в этой местности жила таинственная цивилизация.

Усольцевы
версии
пропавшие люди
пропавшие без вести
Красноярский край
Тайга
Сибирь
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума лишила депутата Воронцовского неприкосновенности
Названы сроки, когда Европа прекратит отправлять миллионы на помощь Украине
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.