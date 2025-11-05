Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:30

«По поверьям, течет энергия»: исследователь о месте пропажи Усольцевых

Исследователь Савва: место пропажи Усольцевых в тайге окутано мифами и поверьями

Фото: ЛизаАлерт

Место в тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, окутано множеством легенд и поверий, рассказал в беседе с NEWS.ru российский исследователь-энтузиаст аномальных явлений, тайн и путешествий по аномальным зонам, уфолог Дмитрий Савва. По его словам, из-за этого люди часто проводят там обряды.

Например, там есть гора Алат, с тюркского переводится как «несчастье». По поверьям, это «злая» гора. От нее недалеко гора Баян — место доброй силы, как считается. Между ними, как между плюсом и минусом, по поверьям, течет энергия, свойства которой, видимо, впечатляли воображение людей, — указал исследователь.

Он добавил, что существуют поверья о том, что в этой местности ранее жила таинственная цивилизация или было пристанище инопланетного разума. Поэтому для некоторых людей эта местность является местом силы.

Считается, что эти места когда-то населяла некая таинственная цивилизация. По некоторым поверьям, это Гиперборея. По другим, здесь было пристанище чего-то инопланетного. Того, что прилетело к нам из далекого космоса. Здесь же в связи с этим проводятся различные обряды, — заявил Савва.

Ранее СМИ со ссылкой на местных жителей предположили, что глава пропавшей семьи Сергей Усольцев мог отказаться от помощи из-за статуса опытного таежника. По их словам, об опыте Усольцева знают многие люди из сферы туризма.

Тайга
семьи
пропажи
поиски
исследователи
Красноярский край
