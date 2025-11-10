Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty В Гонконге мужчины убили хостес и спрятали ее череп в игрушку Hello Kitty

В Гонконге убийцы зашили череп жертвы в плюшевую куклу Hello Kitty, сообщает People. Это жуткая находка стала ключевой в деле об убийстве 23-летней хостес Фан Ман Йи в 1999 году.

Как установило следствие, трое мужчин — Чан Манлок, Люн Шинг-чо и Люн Вай-лун — похитили женщину из-за денежного долга в 20 000 гонконгских долларов. Под воздействием наркотиков они неделями подвергали ее изощренным пыткам в квартире в Коулуне, что в конечном итоге привело к ее гибели.

Раскрыть преступление помогли показания 13-летней свидетельницы, которая рассказала, что к ней якобы пришел призрак и рассказал об издевательствах. Несмотря на беспрецедентную жестокость, суд квалифицировал действия обвиняемых как непредумышленное убийство из-за невозможности установить точную причину смерти. Все трое были приговорены к пожизненному заключению.

Ранее в Омске во время бытового конфликта между двумя сестрами одна из них нанесла другой тяжелое ножевое ранение. Инцидент произошел во время совместного распития алкогольных напитков. При просмотре фильма с сюжетом о ножевом ранении старшая сестра начала подвергать сомнению способность младшей к решительным действиям, заявив, что та не смогла бы причинить вред живому человеку.