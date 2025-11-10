Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 20:35

Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty

В Гонконге мужчины убили хостес и спрятали ее череп в игрушку Hello Kitty

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Гонконге убийцы зашили череп жертвы в плюшевую куклу Hello Kitty, сообщает People. Это жуткая находка стала ключевой в деле об убийстве 23-летней хостес Фан Ман Йи в 1999 году.

Как установило следствие, трое мужчин — Чан Манлок, Люн Шинг-чо и Люн Вай-лун — похитили женщину из-за денежного долга в 20 000 гонконгских долларов. Под воздействием наркотиков они неделями подвергали ее изощренным пыткам в квартире в Коулуне, что в конечном итоге привело к ее гибели.

Раскрыть преступление помогли показания 13-летней свидетельницы, которая рассказала, что к ней якобы пришел призрак и рассказал об издевательствах. Несмотря на беспрецедентную жестокость, суд квалифицировал действия обвиняемых как непредумышленное убийство из-за невозможности установить точную причину смерти. Все трое были приговорены к пожизненному заключению.

Ранее в Омске во время бытового конфликта между двумя сестрами одна из них нанесла другой тяжелое ножевое ранение. Инцидент произошел во время совместного распития алкогольных напитков. При просмотре фильма с сюжетом о ножевом ранении старшая сестра начала подвергать сомнению способность младшей к решительным действиям, заявив, что та не смогла бы причинить вред живому человеку.

игрушки
Гонконг
убийства
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.