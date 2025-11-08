Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России

Сразу девять российских компаний решили выпускать продукцию под брендом «Лабубу», выяснил ТАСС. Речь идет о самых разных категориях товаров — от игрушек и косметики до алкоголя и даже исследовательского оборудования.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в Роспатент в период с мая по август 2025 года и в настоящее время проходят экспертизу. Среди претендентов — производитель вина «Лоза Ставрополья», компания по производству оптических приборов «Юань Хайлян» и другие. При этом 10я заявка от косметической компании Natura Siberica была уже отозвана в сентябре по просьбе самого заявителя.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что лабубу вышли из моды. По его информации, в сентябре их продажи сократились на 67% по сравнению с июньскими показателями. При этом в основном речь идет о поддельных игрушках.

Кроме того в середине сентября 26-летняя жительница Москвы официально продала душу в обмен на коллекцию игрушек лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. Девушка по имени Карина согласилась на сделку, подписала документ и скрепила его кровью.