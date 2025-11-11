Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:55

В деле сестер Хачатурян появился неожиданный поворот

Защита требует прекратить дело сестер Хачатурян

Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева) Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокаты сестер Хачатурян требуют прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна, передает ТАСС со ссылкой на защитника девушек Алексея Паршина. Также защита просит изменить меру пресечения в отношении Крестины, Ангелины и Марии — им до сих пор запрещено общаться между собой, со свидетелями, а также менять место проживания.

В связи со вступившим накануне в законную силу определением в отношении Михаила Хачатуряна о посмертном признании его совершившим ряд тяжких преступлений мы просим следствие о полном прекращении уголовного дела в отношении девочек, так как они правомерно действовали — защищались от преступника, имели на это полное право, — сказал Паршин.

Накануне Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты Михаила Хачатуряна и оставил в силе посмертный обвинительный приговор в сексуальном насилии над дочерьми. Инстанция признала его виновным.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что сестры Хачатурян жили в постоянном страхе перед своим отцом. Правозащитница подчеркнула, что у них есть шанс доказать это в суде в ответ на жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна.

убийства
происшествия
подростки
Москва
