Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой Мужчина погиб при столкновении поезда с легковой машиной в Самарской области

Мужчина погиб при столкновении поезда с легковой машиной в Самарской области, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале. ДТП случилось на переезде между станциями Водинская и Старосемейкино. Авария не повлияла на движение других поездов.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но <…> столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на станции Красная горка в Тюменской области две пожилые женщины получили травмы после наезда на них грузового поезда. В прокуратуре уточнили, что одна пострадавшая скончалась, а вторая — госпитализирована. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку.

До этого не менее 11 человек погибли, 20 пострадали при столкновении поездов в Индии. Отмечается, что пассажирский состав проехал на красный свет светофора и на скорости 60–70 км/ч врезался в грузовой поезд. После аварии начато расследование.