Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 08:30

Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой

Мужчина погиб при столкновении поезда с легковой машиной в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина погиб при столкновении поезда с легковой машиной в Самарской области, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале. ДТП случилось на переезде между станциями Водинская и Старосемейкино. Авария не повлияла на движение других поездов.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но <…> столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на станции Красная горка в Тюменской области две пожилые женщины получили травмы после наезда на них грузового поезда. В прокуратуре уточнили, что одна пострадавшая скончалась, а вторая — госпитализирована. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку.

До этого не менее 11 человек погибли, 20 пострадали при столкновении поездов в Индии. Отмечается, что пассажирский состав проехал на красный свет светофора и на скорости 60–70 км/ч врезался в грузовой поезд. После аварии начато расследование.

Россия
Самарская область
ДТП
поезда
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти
Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой
Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы
«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание
Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге
Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов
«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе
Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу
США сделали паузу в торговом споре с Китаем
Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября
Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе
Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 ноября: инфографика
Удар возмездия открыл союзникам Украины глаза на неудобную правду
Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах
«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 ноября
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.