Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 11:34

Судимые россияне решили нажиться на желающих заключить контракт с МО

МВД: четверо ранее судимых граждан задержаны за обман и хищение 6 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо ранее судимых граждан задержаны за обман и хищение 6 млн рублей, сообщили в МВД России. По данным представителя ведомства Ирины Волк, они хотели нажиться на желающих заключить контракты с Минобороны РФ.

Задержание произвели представители МВД России и управления министерства по Республики Коми, сотрудники ГУР, следователи, ФСБ РФ и региональное управление спецслужбы. Предварительно, с марта по август 2025 года злоумышленники искали граждан, которые готовы были направиться в зону проведения СВО. Они обещали за деньги обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

После заключения потерпевшими контракта аферисты обманом получали их банковские карты и присваивали поступающие выплаты. Средства они переводили на подконтрольные участникам группы счета и распределяли между собой. Общая сумма похищенных денег составила больше 6 млн рублей. При этом жертвы направлялись служить на линию боевого соприкосновения.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ. Сейчас они соединены в одном производстве, их расследует СУ МВД по Коми.

Ранее мошенники изобрели новый способ обмана россиян, похищая данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. По данным МВД, аферисты предлагают жертве кредит с большим лимитом, обещая одобрить его даже пенсионерам.

МВД
задержания
СВО
Минобороны
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал заявил о серьезных последствиях угона МиГ-31 разведкой Украины
Российские военнослужащие освободили еще один населенный пункт в Запорожье
Песков раскрыл одну деталь о возможном разговоре Путина и Трампа
Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом
Синичкин день: как встретить и чем помочь птицам
Появились кадры с места взрыва в Пакистане
Песков рассказал, как Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии
История про пленившего пятерых украинцев бойца ВС РФ войдет в сериал об СВО
Момент обрушения обломков горнолыжного комплекса на машины попал на видео
Адвокат сестер Хачатурян отреагировал на отклонение апелляционных жалоб
«Мы давно знаем»: российский врач о новом смертельном вирусе РСВ
Десятки россиян пострадали в жутком ДТП в Египте, есть жертвы: подробности
Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки
В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке
Муж ударил ножом жену из-за семейной ссоры в Дагестане
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов
Турецкие банки вводят барьеры для операций с Россией
Экономист оценил идею платить женам зарплату за домашний труд
В столице Пакистана прогремел взрыв
Стало известно, что сделают с телом одного из «отцов» соц-арта
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.