Судимые россияне решили нажиться на желающих заключить контракт с МО МВД: четверо ранее судимых граждан задержаны за обман и хищение 6 млн рублей

Четверо ранее судимых граждан задержаны за обман и хищение 6 млн рублей, сообщили в МВД России. По данным представителя ведомства Ирины Волк, они хотели нажиться на желающих заключить контракты с Минобороны РФ.

Задержание произвели представители МВД России и управления министерства по Республики Коми, сотрудники ГУР, следователи, ФСБ РФ и региональное управление спецслужбы. Предварительно, с марта по август 2025 года злоумышленники искали граждан, которые готовы были направиться в зону проведения СВО. Они обещали за деньги обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

После заключения потерпевшими контракта аферисты обманом получали их банковские карты и присваивали поступающие выплаты. Средства они переводили на подконтрольные участникам группы счета и распределяли между собой. Общая сумма похищенных денег составила больше 6 млн рублей. При этом жертвы направлялись служить на линию боевого соприкосновения.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ. Сейчас они соединены в одном производстве, их расследует СУ МВД по Коми.

