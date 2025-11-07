Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке Объявивший об уходе на СВО Прилепин прочитал лекцию забайкальцам

Объявивший об уходе на СВО писатель Захар Прилепин приехал с лекцией в Забайкальский край, сообщил глава региона Александр Осипов в Telegram-канале. По словам губернатора, он рассказал о роли искусства в Великой Отечественной войне.

Писатель Захар Прилепин встретился с забайкальцами. Он выступил с лекцией «Русская литература как оружие Победы». Захар Прилепин рассказал о роли искусства в Великой Отечественной войне, — сообщил Осипов.

Информацию также подтвердила пресс-служба Забайкальского краевого драматического театра. Она опубликовала расписание на 7 ноября, в котором указана встреча с Прилепиным.

Ранее писатель заявил, что одной из главных причин вернуться в зону спецоперации стала ответственность за свои слова. Еще в больнице он пообещал вернуться на фронт после выздоровления и позже подтвердил это решение в разговоре с журналистом Скоттом Риттером. Он добавил, что гибель товарищей и напряженные отношения с Западом усилили его желание довести все до логического завершения. Прилепин также добавил, что не хочет проводить время, сидя на диване и занимаясь только писательством.