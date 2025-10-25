Одной из главных причин вернуться в зону спецоперации является ответственность за свои слова, заявил писатель Захар Прилепин в интервью ТАСС. По его словам, в больнице он заявил о готовности вернуться на фронт после выздоровления. Позднее в беседе с журналистом Скоттом Риттером подтвердил это решение, взяв на себя определенные обязательства.

Прилепин подчеркнул, что гибель его товарищей и сослуживцев на передовой стала еще одной причиной для него. Он считает, что обязан приложить все усилия, чтобы довести текущую ситуацию до логического завершения. Писатель указал на напряженные отношения с Западом как на третью причину, подчеркивая необходимость активного вмешательства.

Прилепин также отметил, что у его решения есть и личная подоплека. В 50 лет он начал размышлять о своем будущем и понял, что не хочет проводить время, сидя на диване и занимаясь только литературным творчеством. Он задумался о том, какой смысл имеет жизнь, если посвятить ее исключительно писательству.

Писатель поделился, что решение о заключении контракта пришло к нему внезапно. Он находился в автомобиле, когда осознал необходимость этого шага. Принятие решения было не эмоциональным, а скорее обдуманным и осознанным.

Ранее сообщалось, что Прилепин планирует снова заключить военный контракт после демобилизации из-за ранения. Он занимается оформлением документов и подготовкой. Сейчас Прилепин находится в Донбассе и ближайшие недели посвятит сборам.