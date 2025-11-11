ИИ впервые проконтролировал положение спутника на орбите Земли

Искусственный интеллект впервые проконтролировал положение спутника на орбите Земли, сообщает MIR24.TV. Тесты провела команда ученых из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана в Германии.

На выполнение маневра ушло девять минут. ИИ-агент смог провести полное перемещение на орбите с помощью реактивных колес.

Отмечается, что традиционные регуляторы могут требовать месяцы и годы подготовки. ИИ позволяет автоматизировать процессы и произвести контроллеры, способные самостоятельно адаптироваться к изменениям.

Ранее Китай запустил 13-ю группу спутников для формирования низкоорбитальной системы спутникового интернета. Запуск состоялся в 10:41 по местному времени с коммерческого космодрома на острове Хайнань.