11 ноября 2025 в 11:18

ИИ впервые проконтролировал положение спутника на орбите Земли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект впервые проконтролировал положение спутника на орбите Земли, сообщает MIR24.TV. Тесты провела команда ученых из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана в Германии.

На выполнение маневра ушло девять минут. ИИ-агент смог провести полное перемещение на орбите с помощью реактивных колес.

Отмечается, что традиционные регуляторы могут требовать месяцы и годы подготовки. ИИ позволяет автоматизировать процессы и произвести контроллеры, способные самостоятельно адаптироваться к изменениям.

Ранее Китай запустил 13-ю группу спутников для формирования низкоорбитальной системы спутникового интернета. Запуск состоялся в 10:41 по местному времени с коммерческого космодрома на острове Хайнань.

космос
технологии
спутники
Орбита
