Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 11:27

Китай запустил в космос новую группу спутников

Китай запустил 13-ю группу низкоорбитальных интернет-спутников

Ракета-носитель «Чанчжэн-12» Ракета-носитель «Чанчжэн-12» Фото: Zhang Liyun/XinHua/Global Look Press

Китай запустил 13-ю группу спутников для формирования низкоорбитальной системы спутникового интернета, сообщает Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в 10:41 по местному времени с коммерческого космодрома на острове Хайнань.

По данным источника, для вывода спутников использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-12». Все аппараты успешно вышли на расчетную орбиту.

Как рассказала NEWS.ru жительница России, она специально приехала на Хайнань, чтобы увидеть запуск лично в свой день рождения. На опубликованных кадрах видно, как ракета взлетает под громкий гул, постепенно набирает высоту и скрывается за облаками.

Ранее КНР запустила новый спутник для тестирования передовых технологий связи с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Запуск состоялся с космодрома Вэньчан. Очередная миссия стала 602-й по счету для данного семейства ракет. Спутник предназначен для проведения комплексных испытаний высокоскоростной связи в разных частотных диапазонах.

Позднее китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS, находясь на расстоянии около 30 млн километров от него. С помощью камеры высокого разрешения были сделаны снимки, на основе которых создали анимацию.

Китай
космос
ракеты
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка
Германия выдала ордер на арест подорвавших «Северные потоки» украинцев
IT-эксперт заявил о новой мошеннической схеме
Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой
Российских фигуристов внесли в «расстрельный» список Киева
Эстонские политики требуют выхода страны из конвенции о защите женщин
В ОП РФ подвели итоги форума «Сообщество» 2025 года
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.