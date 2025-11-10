Китай запустил в космос новую группу спутников

Китай запустил 13-ю группу спутников для формирования низкоорбитальной системы спутникового интернета, сообщает Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в 10:41 по местному времени с коммерческого космодрома на острове Хайнань.

По данным источника, для вывода спутников использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-12». Все аппараты успешно вышли на расчетную орбиту.

Как рассказала NEWS.ru жительница России, она специально приехала на Хайнань, чтобы увидеть запуск лично в свой день рождения. На опубликованных кадрах видно, как ракета взлетает под громкий гул, постепенно набирает высоту и скрывается за облаками.

Ранее КНР запустила новый спутник для тестирования передовых технологий связи с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Запуск состоялся с космодрома Вэньчан. Очередная миссия стала 602-й по счету для данного семейства ракет. Спутник предназначен для проведения комплексных испытаний высокоскоростной связи в разных частотных диапазонах.

Позднее китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS, находясь на расстоянии около 30 млн километров от него. С помощью камеры высокого разрешения были сделаны снимки, на основе которых создали анимацию.