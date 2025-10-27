Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу СБНК: 64% опрошенных бизнесменов могут повысить цены из-за роста налогов

Большинство российских предпринимателей допускают повышение цен в связи с ростом налогов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Союза бухгалтеров и налоговых консультантов (СБНК). Речь идет о 64% респондентов.

Еще 33% опрашиваемых заявили, что компании намерены сохранить старый налоговый режим и переложить рост расходов на клиентов. Перейти на другой режим, но с последующим подорожанием товаров и услуг готов 31% респондентов.

Временное сокращение прибыли с целью сохранить цены для клиентов рассматривают 11% предпринимателей. А 12% представителей бизнеса, в основном микропредприятия, могут и вовсе прекратить работу после вступления в силу налоговой реформы.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что увеличение налоговой нагрузки на самозанятых может привести к повышению стоимости их услуг. По его словам, режим налогообложения останется в силе до 2028 года.