Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых Доцент Щербаченко: рост налога для самозанятых приведет к подорожанию их услуг

Увеличение налоговой нагрузки на самозанятых приведет к повышению стоимости их услуг, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, граждане будут стремиться компенсировать потери и сохранить прежний уровень дохода.

Режим работы и налогообложения самозанятых не будут менять до завершения срока проведения эксперимента в 2028 году. В дальнейшем возможный рост нагрузки на самозанятых будет способствовать росту цен на их услуги, чтобы сохранить уровень чистого дохода. Чтобы компенсировать рост налога с 4–6% до нового уровня, цена может вырасти на разницу между текущим размером налога и будущим, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что значительная часть самозанятых людей фактически являются микропредпринимателями, и опасения по поводу потери дохода из-за болезни сдерживают их развитие. Для преодоления этого барьера, по словам экономиста, государство разработало программу, которая обеспечит самозанятым возможность получать страховые выплаты в случае болезни.

Теперь они будут участвовать в обязательном страховании, уплачивая взносы в Соцфонд, как ИП и юрлица. Самозанятые смогут выбрать размер страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей за месяц нетрудоспособности. Тариф взноса составит 3,84% от выбранной суммы, что соответствует 1344 или 1920 рублей ежемесячно, — добавил Щербаченко.

По его словам, обсуждение изменений в режиме самозанятости не предполагает его немедленной отмены и эксперимент будет продолжаться до завершения. Экономист отметил, что этот процесс будет постепенным и зависеть от конкуренции в каждой конкретной сфере.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Министерство финансов РФ опубликовало статистику, согласно которой в 2024 году сумма поступлений от самозанятых составила почти 100 миллиардов рублей, а количество официально зарегистрировавшихся плательщиков достигло рекордных 12,2 млн человек. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, когда самозанятые перечислили 63,2 млрд, — заключил Щербаченко.

Ранее сообщалось, что российские власти не планируют менять налоговое законодательство для самозанятых до 2028 года. Эксперимент, начатый в 2019 году, завершится через три года, после чего условия налогообложения останутся прежними.