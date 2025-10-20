Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:21

В Раде раскритиковали систему управления Сырского

Депутат Безуглая: Сырскому не удается контролировать ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: VITALII NOSACH/EPA/ТАСС

Система управления в украинской армии стала еще более разрозненной и теперь в значительной степени зависит от личных решений главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В своем Telegram-канале она обратила внимание на то, что он физически не может уследить за всем.

Сейчас система управления еще более фрагментирована и еще больше зависит от личного желания главкома, который зачастую даже физически не успевает проследить за всеми своими «ручными контролями». Ситуация нарастает с каждым днем, — написала Безуглая.

Ранее военный эксперт Сергей Полетаев заявил, что решение Сырского перебросить боевые резервы из-под Купянска и Красноармейска для сдерживания наступления российских войск под Добропольем провалилось. Он подчеркнул, что российские войска смогли упрочить свои позиции и усилить группировку.

До этого в российских правоохранительных структурах заявили, что на Украине резко осудили военные реформы главкома ВСУ. Недовольство вызвали некачественная подготовка бригад и неспособность командования принимать решения из-за слишком сильной централизации управления.

