Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 21:37

На Украине возмутились новым военным реформам Сырского

РИА Новости: реформы Сырского вызвали недовольство на Украине

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

На Украине резко осудили военные реформы главкома ВСУ Александра Сырского, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских правоохранительных структурах. Отмечается, что недовольство вызвали некачественная подготовка бригад и неспособность командования принимать решения из-за слишком сильной централизации управления.

Источник агентства также сослался на слова экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о низком уровне комплектации и подготовки личного состава бригад. Также собеседник журналистов уточнил, что корпусы бригад действуют разрозненно и не представляют собою единую систему.

Ранее стало известно, что ежемесячно Вооруженные силы Украины теряют ранеными и погибшими порядка 500 операторов дронов. По информации журналистов, на Украине сложился дисбаланс между количеством производимых БПЛА и операторов.

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что украинские войска не способны вести наступательные действия. Противник сосредоточен только на удержании имеющихся рубежей, используя наиболее боеспособные части для «затыкания дыр».

Украина
Александр Сырский
ВСУ
реформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев забил невероятный гол с нулевого угла в матче ЦСКА
Трое мужчин открыли стрельбу в кафе из-за долгового спора
На Украине возмутились новым военным реформам Сырского
Snapchat уличили в распространении опасной информации об оружии
Авиадиспетчер рассказал, как вулкан Килауэа на Гавайях повлиял на полеты
В Чернигове заброшенный сквер на окраине переименовали в честь Трампа
В силовых структурах России высказались о целостности ВСУ
Финляндия раскрыла свою позицию по вопросу допуска российских лыжников
Раскрыто, сколько операторов дронов теряют ВСУ каждый месяц
В МАГАТЭ рассказали, сколько займет подключение ЗАЭС к электропитанию
Дочь Федосеевой-Шукшиной высказалась об экстренной операции матери
Разнявший драку детей в Москве мужчина попал в поле зрения полиции
Горничную спа-салона задержали с наркотиками в нижнем белье
Российский регион полностью избавится от алкомаркетов
Израильский дрон атаковал экскаватор в Ливане
На Западе раскрыли, кто выиграет от встречи Путина и Трампа
В Германии оценили перспективы тоннеля между РФ и США
Дрель или перфоратор: что выбрать для ремонта стен и не прогадать
В Запорожье произошел взрыв
Полиция задержала предполагаемого исполнителя нападения на Шевыреву
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.