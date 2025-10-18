На Украине резко осудили военные реформы главкома ВСУ Александра Сырского, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских правоохранительных структурах. Отмечается, что недовольство вызвали некачественная подготовка бригад и неспособность командования принимать решения из-за слишком сильной централизации управления.

Источник агентства также сослался на слова экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о низком уровне комплектации и подготовки личного состава бригад. Также собеседник журналистов уточнил, что корпусы бригад действуют разрозненно и не представляют собою единую систему.

Ранее стало известно, что ежемесячно Вооруженные силы Украины теряют ранеными и погибшими порядка 500 операторов дронов. По информации журналистов, на Украине сложился дисбаланс между количеством производимых БПЛА и операторов.

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что украинские войска не способны вести наступательные действия. Противник сосредоточен только на удержании имеющихся рубежей, используя наиболее боеспособные части для «затыкания дыр».