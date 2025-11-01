Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 18:05

Азаров назвал реформу образования на Украине нацистской

Азаров сравнил реформу образования на Украине с идеями немецких оккупантов

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика нынешних киевских властей в сфере образования схожа с идеями гитлеровских оккупантов, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своем Telegram-канале он напомнил, что по предписанию нацистов славяне должны были обладать лишь минимальными навыками чтения для понимания их распоряжений и счетом только до 100.

Киевскому режиму это выгодно, ведь малообразованный и малограмотный человек никогда не распознает, где ложь, а где правда. Не отличит правду от информационной жвачки, которую ему навязывают СМИ, — написал Азаров.

Экс-премьер посетовал на результаты недавней всеукраинской олимпиады по математике среди школьников в Киеве. Согласно этим данным, 93% участников не смогли решить ни одной задачи, только один ученик из всей страны справился с тремя заданиями из четырех. Азаров саркастически резюмировал, что это «отличные результаты» реформы образования, запущенной после государственного переворота.

А ведь было время, когда Украинская ССР была самой образованной республикой, — добавил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ужаснулся от новой практики в украинских школах. Дипломат сообщил, что боевики нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах. Он заявил, что данная деятельность направлена на создание «аналога гитлерюгенда».

Украина
Николай Азаров
школьники
образование
реформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Африканец устроил стриптиз в честь Дня народного единства в университете
«Выдал как троллинг»: редактор Bild исказил вопрос от Первого канала
«СашаТаня», мнение об СВО, две дочки: где сейчас актриса Лариса Баранова
Кровь, голова и карты таро: человек в плаще кошмарит семью под Ростовом
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.