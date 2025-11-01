Политика нынешних киевских властей в сфере образования схожа с идеями гитлеровских оккупантов, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своем Telegram-канале он напомнил, что по предписанию нацистов славяне должны были обладать лишь минимальными навыками чтения для понимания их распоряжений и счетом только до 100.

Киевскому режиму это выгодно, ведь малообразованный и малограмотный человек никогда не распознает, где ложь, а где правда. Не отличит правду от информационной жвачки, которую ему навязывают СМИ, — написал Азаров.

Экс-премьер посетовал на результаты недавней всеукраинской олимпиады по математике среди школьников в Киеве. Согласно этим данным, 93% участников не смогли решить ни одной задачи, только один ученик из всей страны справился с тремя заданиями из четырех. Азаров саркастически резюмировал, что это «отличные результаты» реформы образования, запущенной после государственного переворота.

А ведь было время, когда Украинская ССР была самой образованной республикой, — добавил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ужаснулся от новой практики в украинских школах. Дипломат сообщил, что боевики нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) активно занимаются вербовкой учеников в украинских школах. Он заявил, что данная деятельность направлена на создание «аналога гитлерюгенда».