20 октября 2025 в 19:38

Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем

Трамп: США не ожидают всплеска напряженности с Китаем из-за Тайваня

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп не ожидает резкого обострения отношений с Китаем из-за Тайваня, передает пресс-служба Белого дома. Заявление американского лидера прозвучало в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Я думаю, что с КНР у нас все будет в порядке. Китай не хочет этого. Соединенные Штаты на сегодняшний день являются самой сильной военной державой в мире. <...> У нас все самое лучшее, и никто не станет шутить с этим, — сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что видит перспективы конструктивного взаимодействия с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также уверен в стабильных отношениях по вопросу Тайваня.

Ранее Трамп заявил, что не намерен уничтожать Китай путем увеличения торговых пошлин. Как подчеркнул глава Белого дома, дальнейший диалог между Вашингтоном и Пекином будет выстраиваться по итогам личной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

До этого таможня КНР сообщила о сокращении экспорта китайских нефтепродуктов в США на 46% с начала 2025 года. Объем поставок составил $516,2 млн (41,8 млрд рублей), причем в сентябре показатель упал более чем вдвое. Основными импортерами данной продукции остаются Сингапур и Либерия.

