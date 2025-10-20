«Универ», ревность к Кещяну, театр: куда пропал актер Александр Сухинин

Актер Александр Сухинин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о съемках в сериале «Универ»?

Что известно о карьере и личной жизни Сухинина

Александр Сухинин родился 31 июля 1950 года в Караганде. Учился в Свердловском театральном училище. Также окончил Ярославское театральное училище.

В 1980-е годы он был актером Нижнетагильского театра драмы. С 1998 года служит в Театре на Покровке в Москве.

Сухинин прославился благодаря роли коменданта Петровича в комедийном сериале «Универ». Также он снимался в картинах «Адвокат», «Игра на выбывание», «Женские истории», «И все-таки я люблю…», «Татьянин день», «Подруга банкира», «Одна ночь любви», «Воронины», «Земский доктор», «Джокер», «Папа», «Ч/Б», «Война полов», «Ольга», «Шуберт», «Переселенцы», «Роман с того света» и других. Всего в его фильмографии более 70 работ.

Подробности личной жизни артист не раскрывает.

Александр Сухинин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Сухинин говорил о съемках в «Универе»

Александр Сухинин рассказывал, что до съемок в «Универе» у него не было опыта работы в ситкомах.

«Опыт работы в кино, безусловно, был. Ролей много. А вот в ситкомах — нет. В „Универ“ я пришел совершенно неожиданно. Это потом, в процессе съемок, выяснилось, что у всех был серьезный кастинг, а у меня это прошло случайно. У меня была знакомая Катя, киношный человек, которая позвонила и рассказала о роли. Отснялись в пилотном выпуске, я тогда впервые увидел ребят — Виталия Гогунского, Машу Кожевникову, Андрея Гайдуляна и других. Проект получил добро, и меня пригласили. Без какого-либо кастинга, без какой-либо подготовки. Персонаж прижился, и я в этом проекте прижился. И слава богу», — вспоминал он.

При этом Сухинин подчеркивал, что каждый съемочный день для него был сложным.

«Я актер театральный, привык работать с персонажами серьезными, а тут был ситком, требующий нового способа работы, нового способа существования. Для меня до последнего съемочного дня это оставалось большой трудностью. Потом я уже и в ситкомах начал участвовать, но не в таком количестве», — делился артист.

Также он признавался, что новый «Универ» смотрел «с какой-то ревностью». Особенно он отмечал актерскую игру Арарата Кещяна.

«„Универ. Новая общага“ я смотрел. Даже сказать, с какой-то ревностью смотрел… Мне нравится. Арарат Кещян — наше все. Но вообще все ребята работают великолепно. Я по-хорошему завидую, потому что я не могу так легко жить, парить и купаться в этой атмосфере. Я не могу и по-хорошему завидую», — добавил Сухинин.

Чем сейчас занимается Сухинин

Александр Сухинин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Маленькие комедии Чехова», «Женитьба», «Сказка о царе Салтане» и «Горе от ума».

В скором времени также должна выйти драма «Лето будет общим» с его участием.

Читайте также:

Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев

«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова

США, фильмы о войне, отказ вести «Поле чудес»: куда пропал Игорь Угольников