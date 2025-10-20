Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев

Заслуженный артист России Максим Матвеев прославился ролями в фильмах «Стиляги», «Анна Каренина. История Вронского» и «Триггер». Что известно о его новых проектах, политической позиции и личной жизни?

Чем известен Матвеев

Максим Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлом Калининградской области. Окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и актерский факультет Школы-студии МХАТ. В 2006 году был принят в труппу театра МХТ им. А. П. Чехова, также сотрудничал с театром Олега Табакова.

Матвеев дебютировал в кино в 2007 году в драме «Тиски», где сыграл главную роль. Позднее снялся в лентах «Тариф Новогодний», «Стиляги», «Август. Восьмого», «Контрибуция», «Бесы», «Союз спасения», «Анна Каренина. История Вронского», «Шерлок в России». Большой успех имел сериал «Триггер», где Матвеев сыграл психолога Артема Стрелецкого. За эту роль он получил Национальную телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Лучший актер драматического сериала».

На настоящий момент в его фильмографии около 80 работ.

Что известно о личной жизни Матвеева

Первый раз Максим Матвеев женился в 2008 году на актрисе латвийского происхождения Яне Сексте. Спустя год их брак распался. По его словам, он тяжело переживал развод.

«Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Это сложно было», — признавался он.

В 2010 году Матвеев женился на заслуженной артистке РФ Елизавете Боярской. Они познакомились на пробах фильма «Не скажу». Актриса признавалась, что влюбилась в коллегу с первого взгляда, однако он на тот момент был официально женат.

«Тогда мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но Максим был женат. И там была непростая история. Но слава богу, что мы сейчас вчетвером поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте, прекрасная актриса, вышла замуж за Диму Марина, и у них дочка Анечка», — рассказала она в интервью Светлане Бондарчук.

Матвеев и Боярская воспитывают двух сыновей — Андрея и Григория. Старший наследник пары проявляет интерес к актерскому мастерству, в 11 лет он озвучил мультфильм «Три кота».

Елизавета Боярская и Максим Матвеев Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что Матвеев говорил об СВО

Максим Матвеев не делал публичных заявлений насчет спецоперации. В интервью журналисту Надежде Стрелец он признался, что у него разные политические взгляды с тестем народным артистом РСФСР Михаилом Боярским, который поддерживает действия российской власти. При этом у всех членов семьи между собой хорошие отношения.

«Я убежден, что семья не место для подобного рода соприкосновений. Семья — это то пространство, куда не должны входить подобного рода столкновения взглядов. Человек в течение жизни очень часто меняет свои взгляды, поэтому развешивать какие-то ярлыки — я в этом смысле привык быть наблюдателем», — отметил он.

Чем сейчас занимается Матвеев

Максим Матвеев в 43 года продолжает творческую деятельность и занимается благотворительностью. В текущем году актер появился на экранах в лентах «Красный шелк» и «Чужие деньги». Также актер снимается во втором сезоне картины «Секс. До и после» и сериале «Полдень» по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике».

Матвеев и Боярская длительное время жили на два города: он — в Москве, она — в Санкт-Петербурге. Позднее семья окончательно обосновалась в Северной столице. По словам актера, он принял это решение, поскольку хотел участвовать в воспитании детей.

В прошлом году с Матвеева и Боярской взыскали 26 тысяч рублей в качестве долга за ЖКУ. По данным Telegram-канала Mash, артисты не оплачивали счета за свет, воду и газ в московской квартире в течение нескольких месяцев.

