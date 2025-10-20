Два медведя напали на участника ультрамарафона Участник ультрамарафона Хэллоран выжил после нападения двух медведей в Японии

Во время тренировочного забега на участника ультрамарафона Билли Хэллорана напали два азиатских черных медведя, передает The Sun. Инцидент произошел в окрестностях города Миоко в Японии.

Один из медведей вцепился в плечо бегуна, практически оторвав часть конечности. По словам пострадавшего, его рука после нападения удерживалась лишь на обрывках одежды. Несмотря на шок и массивную кровопотерю, Хэллоран сумел самостоятельно добраться до пункта оказания медицинской помощи.

Для сохранения конечности потребовалось проведение трех сложных хирургических операций. В настоящее время состояние мужчины стабилизировалось, а сам он назвал произошедшее невероятным везением.

Ранее стало известно, что количество медведей в подмосковных лесах за год выросло в пять раз — с 15 до примерно 80 особей. По данным источника, хищников все чаще замечают вблизи населенных пунктов, где они обворовывают местных жителей и могут напасть в любой момент.

До этого ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал о правилах поведения при встрече с медведем в лесу и посоветовал не поворачиваться к хищнику спиной, а также не бросать в него предметы. По мнению эксперта, важно медленно отступать по диагонали, сохраняя визуальный контакт. Специалист отметил, что медведь атакует только при защите территории и не рассматривает человека как добычу.