20 октября 2025 в 20:47

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире солнечную электростанцию

В КНР построили плато из солнечных батарей на высоте трех тысяч метров

Солнечная электростанция Солнечная электростанция Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

В Китае введена в эксплуатацию крупнейшая в мире солнечная электростанция, пишет The New York Times. Ее площадь достигает 420 квадратных километров. Объект находится на Тибетском нагорье, на высоте почти трех тысяч метров.

Солнечные панели простираются до самого горизонта, покрывая площадь, в семь раз превышающую площадь Манхэттена. Они поглощают солнечный свет, который гораздо ярче, чем на уровне моря, из-за разреженного воздуха, — сказано в публикации.

В горных хребтах установлены ветряные турбины, а в местах, где реки впадают в ущелья плато, располагаются гидроэлектростанции. Высоковольтные линии доставляют полученную электроэнергию на производства и в дома на расстоянии более 1,6 тыс. километров.

Китай строит в этой местности огромную сеть предприятий энергетики. Цель проекта — использовать яркое солнце и низкие температуры для производства недорогой возобновляемой энергии.

Ранее стало известно, что КНР собирается построить в Тибете «мегаплотину» на реке Ярлунг Цангпо. Объект будет называться ГЭС «Медог». Эта гидроэлектростанция втрое превзойдет знаменитую ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы. Эксперты предупреждают о рисках для соседних государств и указывают на экологические угрозы.

Китай
батареи
стройки
энергетика
