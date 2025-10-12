Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 21:40

Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете

Китай построит в каньоне реки Ярлунг Цангпо гидроэлектростанцию «Медог»

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global look press

Китай собирается построить в Тибете «мегаплотину» на реке Ярлунг Цангпо, сообщает Foreign Policy. Речь идет о строительстве ГЭС «Медог», которая по мощности втрое превзойдет знаменитую гидроэлектростанцию «Три ущелья» на реке Янцзы.

По расчетам новая «мегаплотина» сможет производить до 300 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Однако эксперты предупреждают о возможных проблемах с соседними государствами. Эколог Вэнь, который скрывает свое полное имя, отметил, что его беспокоит влияние проекта на экологию. Кроме того, его смущает то, что подробный план держится в тайне.

Мы не можем оценить точное воздействие проекта: какие места обитания могут быть затоплены или фрагментированы, изменения скорости течения реки, температуры воды; не знаем, как смягчить эти последствия, — рассказал эколог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возводится крупнейший вокзал «Серп и молот». По его словам, транспортный узел создают практически с нуля: обновляют платформы, реконструируют подземный переход и устанавливают лифты для маломобильных пассажиров. Городской вокзал объединит станции метро «Площадь Ильича» и «Римская», а также МЦД-2, МЦД-4 и наземный транспорт.

Китай
электричество
Тибет
плотины
реки
