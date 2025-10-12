Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете

Китай собирается построить в Тибете «мегаплотину» на реке Ярлунг Цангпо, сообщает Foreign Policy. Речь идет о строительстве ГЭС «Медог», которая по мощности втрое превзойдет знаменитую гидроэлектростанцию «Три ущелья» на реке Янцзы.

По расчетам новая «мегаплотина» сможет производить до 300 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Однако эксперты предупреждают о возможных проблемах с соседними государствами. Эколог Вэнь, который скрывает свое полное имя, отметил, что его беспокоит влияние проекта на экологию. Кроме того, его смущает то, что подробный план держится в тайне.

Мы не можем оценить точное воздействие проекта: какие места обитания могут быть затоплены или фрагментированы, изменения скорости течения реки, температуры воды; не знаем, как смягчить эти последствия, — рассказал эколог.

