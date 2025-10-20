В ЕС двумя словами описали последствия отказа от российского газа Депутат ЕП Штегер: отказ ЕС от газа из России равен экономическому самоубийству

Политика Европейского союза по полному отказу от российского газа к 2027 году является угрозой экономической стабильности и благосостоянию европейских стран, заявила депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Петра Штегер. Она также назвала подобные санкции «экономическим самоубийством», сказано в распространенном партией сообщении, которое опубликовало РИА Новости.

Полный запрет на ввоз российского газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности, — заявила Штегер.

По мнению политика, заместить текущие объемы российского газа в обозримой перспективе на экономически приемлемых условиях невозможно. Штегер обратила внимание, что сжиженный природный газ не только существенно дороже, но и сопряжен со значительными логистическими и экологическими проблемами.

Депутат также указала, что европейская промышленность уже страдает от высоких энергетических расходов, вынуждающих компании переносить производство за пределы ЕС. Дополнительное удорожание энергии, по ее словам, усугубит эту тенденцию и приведет к потере десятков тысяч рабочих мест. В заключение Штегер раскритиковала позицию австрийского правительства, которое, по ее мнению, должно было наложить вето на соответствующее решение Совета ЕС.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России. Такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.