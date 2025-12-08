Политолог ответил, что заставит Зеленского изменить переговорную позицию

Провалы ВСУ на фронте заставят действующего главу государства Владимира Зеленского принять требования России по мирному урегулированию конфликта, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Он отметил, что любые успехи российской армии вынуждают украинского лидера менять переговорную позицию.

Прежде всего надо учитывать, что очень много зависит от динамики самого конфликта. То есть любые российские успехи на поле боя объективно ослабляют позиции Украины и заставляют Зеленского, по крайней мере, вынуждают его думать о каких-то планах Б, о возможных других переговорных позициях, которые предполагали бы большие уступки с украинской стороны, — объяснил Кортунов.

Политолог добавил, что постоянный контакт между представителями России и США минимизирует возможности Украины повлиять на ход переговорного процесса. При этом он подчеркнул, что в этом случае у РФ тоже нет никаких гарантий, так как американский лидер Дональд Трамп славится своим переменчивым характером.

Кроме того, очень важно сохранение постоянного контакта между российской и американской сторонами, фиксация некоторых общих позиций. Чем больше таких позиций будет, тем труднее будет противникам России каким-либо образом повлиять на американскую администрацию. Конечно, гарантий здесь быть не может, поскольку мы все знаем, что Трамп человек нетерпеливый и иногда меняет свои взгляды довольно радикально. Но остается надеяться, что все-таки мы движемся в направлении некого, по крайней мере, понимания взглядов друг друга, — резюмировал Кортунов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что отказ Зеленского ознакомиться с американским мирным планом является бестолковым. Парламентарий обвинил украинского главу в несуразном поведении, нежелании прекращать противостояние и срыве всех жизнеспособных мирных инициатив.