ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 19:23

Политолог ответил, что заставит Зеленского изменить переговорную позицию

Политолог Кортунов: провалы на фронте заставят Зеленского принять позицию России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Провалы ВСУ на фронте заставят действующего главу государства Владимира Зеленского принять требования России по мирному урегулированию конфликта, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Он отметил, что любые успехи российской армии вынуждают украинского лидера менять переговорную позицию.

Прежде всего надо учитывать, что очень много зависит от динамики самого конфликта. То есть любые российские успехи на поле боя объективно ослабляют позиции Украины и заставляют Зеленского, по крайней мере, вынуждают его думать о каких-то планах Б, о возможных других переговорных позициях, которые предполагали бы большие уступки с украинской стороны, — объяснил Кортунов.

Политолог добавил, что постоянный контакт между представителями России и США минимизирует возможности Украины повлиять на ход переговорного процесса. При этом он подчеркнул, что в этом случае у РФ тоже нет никаких гарантий, так как американский лидер Дональд Трамп славится своим переменчивым характером.

Кроме того, очень важно сохранение постоянного контакта между российской и американской сторонами, фиксация некоторых общих позиций. Чем больше таких позиций будет, тем труднее будет противникам России каким-либо образом повлиять на американскую администрацию. Конечно, гарантий здесь быть не может, поскольку мы все знаем, что Трамп человек нетерпеливый и иногда меняет свои взгляды довольно радикально. Но остается надеяться, что все-таки мы движемся в направлении некого, по крайней мере, понимания взглядов друг друга, — резюмировал Кортунов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что отказ Зеленского ознакомиться с американским мирным планом является бестолковым. Парламентарий обвинил украинского главу в несуразном поведении, нежелании прекращать противостояние и срыве всех жизнеспособных мирных инициатив.

Россия
США
Украина
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ увидели, как США сомневаются в необходимости экспансии НАТО
Составлен список артистов, которых не позовут на новогодние огоньки — 2025
Захарова обвинила США во враждебности по отношению к Китаю
Захарова увидела в стратегии США основу для сотрудничества с Россией
Стало известно, почему Сидни Суини лишилась «Золотого глобуса»
В Сирии прошел военный парад с участием президента
Назван фильм-лидер по числу номинаций на «Золотой глобус»-2025
Айза одной фразой унизила Долину из-за квартирной эпопеи
Сын Кадырова получил почетную награду
Петербургского радикала уличили в связях с украинскими террористами
Путину рассказали о желании одного ветерана СВО
«Голубой огонек» — 2026, слухи о детях, кот из Донецка: как живет Дима Билан
Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»
Танец у шеста, слова о Зеленском, развод: как живет Светлана Ходченкова
Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше
Roblox, Snapchat, FaceTime заблокированы: что произошло и как их заменить
Антирейтинг новогодних подарков: что точно испортит праздник
Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок
Рассекречена вся информация о слежке СБУ за западными послами
ВСУ признались в потере истребителя и пилота
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.