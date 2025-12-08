Эрдоган сделал важное заявление по разрешению украинского кризиса Эрдоган: Турция мобилизовала дипломатию для разрешения украинского кризиса

Турция задействовала весь свой дипломатический потенциал для нахождения путей к мирному разрешению украинского кризиса, такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Стамбуле. Он подчеркнул, что Анкара продолжит шаги в этом направлении, передает ТАСС.

Турция с самого начала мобилизовала все свои дипломатические возможности для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Наши шаги на этом направлении известны всему мировому сообществу, — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер выразил уверенность, что Венгрия продолжит вносить конструктивный вклад и оказывать посильную поддержку в процессе получения Турцией полноправного членства в ЕС, что является стратегической целью республики.

Ранее президент Турции в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном подчеркнул, что Анкара поддерживает диалог с Москвой и Киевом по возвращению к стамбульским переговорам.