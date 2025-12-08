ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 19:32

Эрдоган сделал важное заявление по разрешению украинского кризиса

Эрдоган: Турция мобилизовала дипломатию для разрешения украинского кризиса

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Турция задействовала весь свой дипломатический потенциал для нахождения путей к мирному разрешению украинского кризиса, такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Стамбуле. Он подчеркнул, что Анкара продолжит шаги в этом направлении, передает ТАСС.

Турция с самого начала мобилизовала все свои дипломатические возможности для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Наши шаги на этом направлении известны всему мировому сообществу, — сказал Эрдоган.

Также турецкий лидер выразил уверенность, что Венгрия продолжит вносить конструктивный вклад и оказывать посильную поддержку в процессе получения Турцией полноправного членства в ЕС, что является стратегической целью республики.

Ранее президент Турции в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном подчеркнул, что Анкара поддерживает диалог с Москвой и Киевом по возвращению к стамбульским переговорам.

Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ увидели, как США сомневаются в необходимости экспансии НАТО
Составлен список артистов, которых не позовут на новогодние огоньки — 2025
Захарова обвинила США во враждебности по отношению к Китаю
Захарова увидела в стратегии США основу для сотрудничества с Россией
Стало известно, почему Сидни Суини лишилась «Золотого глобуса»
В Сирии прошел военный парад с участием президента
Назван фильм-лидер по числу номинаций на «Золотой глобус»-2025
Айза одной фразой унизила Долину из-за квартирной эпопеи
Сын Кадырова получил почетную награду
Петербургского радикала уличили в связях с украинскими террористами
Путину рассказали о желании одного ветерана СВО
«Голубой огонек» — 2026, слухи о детях, кот из Донецка: как живет Дима Билан
Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»
Танец у шеста, слова о Зеленском, развод: как живет Светлана Ходченкова
Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше
Roblox, Snapchat, FaceTime заблокированы: что произошло и как их заменить
Антирейтинг новогодних подарков: что точно испортит праздник
Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок
Рассекречена вся информация о слежке СБУ за западными послами
ВСУ признались в потере истребителя и пилота
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.