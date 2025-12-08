Экспроприация замороженных активов России может обрушить всю финансовую систему коллективного Запада, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, именно с этим связано нежелание стран ЕС выделять репарационный кредит Украине и попытки Франции «спрятать» часть российских средств от партнеров.

Франция, издавна занимает одно из ключевых мест в Европе в сфере предоставления финансовых услуг. Если она займется изъятием наших средств, то уничтожит один из основных источников своих доходов. Пока наши активы заморожены, французские структуры могут беспрепятственно пользоваться этими средствами в своих интересах. Если же эти активы будут перенаправлены на другие цели, расплачиваться все равно придется самим французам, — подчеркнул он.

Вассерман добавил, что Москва могла бы в ответ перевести зарубежные активы на российской территории в собственность РФ. Однако это не гарантирует, что Брюссель откажется от своих планов по замороженным средствам.

К сожалению, сейчас большая часть высшего руководства ЕС — это так называемые «девочки-отличницы». Те, кто совершенно не вникает в суть порученного им дела, а лишь стремится получить наивысшую оценку. Они обращают внимание не на саму работу, а на тех, кто, по их мнению, может ее одобрить, — указал депутат.

Ранее стало известно, что Франция отказалась вкладывать в репарационный кредит для Украины €18 млрд. По данным The Financial Times, местная политическая элита заявляет о поддержке самой идеи такого займа, но выступает против использования средств из частных банковских учреждений.