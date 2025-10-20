Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 21:48

Серьезные поправки в УК ждут россиян старше 14 лет

ОП России поддержала поправки об уголовной ответственности за диверсию с 14 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член экспертной комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров выступил за незамедлительное принятие поправок в ч. 2 ст. 20 УК России, передает ТАСС. Законопроект предлагает ввести уголовную ответственность с 14 лет за помощь в организации терактов, диверсий или обучении этим действиям.

Мы в ОП поддерживаем внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и призываем к скорейшему их принятию, — сказал депутат.

По его словам, в течение последних лет несовершеннолетние все чаще становятся мишенью для иностранных вербовщиков. Машаров уточнил, что поиск жертв проводят через различные интернет-площадки и компьютерные игры.

Ранее вице-спикер Ирина Яровая заявила, что депутаты Госдумы разработали законопроект о противодействии диверсиям, предлагающий, в частности, отменить сроки давности за подобные преступления. Это, по ее словам, обеспечит неотвратимость наказания за такие особо опасные деяния.

Она также рассказала, что депутаты хотят ввести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Речь идет в том числе о пожизненном лишении свободы.

законопроекты
дети
Уголовный кодекс
диверсии
Россия
