В Армении потребовали арестовать мэра Гюмри

Антикоррупционный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте мэра Гюмри Вардана Гукасяна, обвиняемого в получении взятки, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного комитета Марина Оганджанян. Гукасян был задержан 20 октября после возбуждения против него уголовного дела, передает РИА Новости.

В суд подано ходатайство об аресте Гукасяна, — говорится в сообщении.

Как отметил адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян, подзащитный считает происходящее политическим преследованием и не признает вину. По словам юриста, большинство указанных в обвинении эпизодов относятся к периоду, когда Гукасян не занимал должность градоначальника.

Ранее в Калининграде арестовали заместителя председателя комитета городского хозяйства по делу о мошенничестве при закупке двух скамеек для сквера 70-летия Калининградской области. Чиновника заключили под стражу до 10 декабря 2025 года за завышение стоимости контракта, что причинило государству ущерб свыше 1 млн рублей.

До этого бывшего генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Павла Акилина арестовали по подозрению во взяточничестве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2025 года.